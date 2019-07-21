Adana'da 2 genç kıza silahlı saldırı

Ceylan ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki Dilara B. ve 24 yaşındaki Şeyda O. aralarında husumet bulunan Menekşe A.'yı darbetti.

Menekşe A.'da olayı sevgilisi Mustafa Ö.'ye anlattı. Genç kızları takip eden Mustafa Ö. dün gece saat 23.00 sularında Namık Kemal Mahallesi, Orhan Ekinci Bulvarında kaldırımda yürüyen Dilara B. ve Şeyda O.'ya silahla ateş etti.





AMELİYATA ALINDI

Dilara B. saldırıdan yara almadan kurtulurken Şeyda O. çeşitli yerlerinden yaralandı.

Olay yerine çağrılan ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Şeyda O’nun ameliyata alındığı öğrenildi.





AZMETTİRİCİ GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Olayı azmettirdiği iddiasıyla Menekşe A. gözaltına alındı. Saldırıyı gerçekleştirdiği ileri sürülen Mustafa Ö'nün yakalanması için çalışma başlatıldı.



