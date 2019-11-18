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Dans ederek hırsızlığa gidenler üzerinde takılarla yakalandı

Bir evin kasasından 35 bin liralık altınları çaldıktan sonra küpe ve kolyeleri takan 2 kız çocuğu yakalandı; kaçan 1 kişiyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

İHA | 18.11.2019 - 10:22..
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Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Beyazevler Mahallesi'nde Yeliz Ü., evine geldiğinde çelik kasasının açık olduğunu ve içindeki 35 bin liralık altın ile değerli eşyalarının çalındığını fark etti.

DANS EDEREK HIRSIZLIĞA GİTTİLER

Yeliz Ü., hemen Adana Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği'ne başvurdu. Bunun üzerine polis, apartmanın olduğu yere giderek güvenlik kamerası incelemesi yaptı. Apartmana 3 kadının girdiğini belirleyen polis, hırsızlık zanlılarından ikisinin C.Y. (14), G.K. (14) isimli kız çocukları olduğunu belirledi. Girdikleri apartmanlardan hırsızlık yapan biri hamile üç genç kızın, siteye dans ederek girdiği görüldü.

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ÇALDIKLARI TAKILARI KENDİLERİNE TAKMIŞLAR

Polis, zanlıları Osmaniye'de evlerine yaptığı operasyonla gözaltına aldı. Polis, zanlıları yakaladığında çaldıkları altın küpe ve kolyelerin de kulak ve boyunlarında takılı olduğunu gördü. Polis, C.Y. ve G.K.'yi çaldıkları takılarla Adana'ya getirdi. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürülen zanlılar, sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Polis, şimdi 3. zanlıyı bulmak için çalışma yapıyor.

Dans ederek hırsızlığa gidenler üzerinde takılarla yakalandı

Dans ederek hırsızlığa gidenler üzerinde takılarla yakalandı

Dans ederek hırsızlığa gidenler üzerinde takılarla yakalandı

Dans ederek hırsızlığa gidenler üzerinde takılarla yakalandı

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