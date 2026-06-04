Adana'da asfaltlanmayan yolun tozundan rahatsız olan mahalleli halı serdi

CHP'li belediyelerde hizmet fiyaskosu...

CHP idaresindeki yerel yönetimlerde yaşanan usulsüzlükler, rüşvet ağları ve irtikap skandalları, her geçen gün yeni bir boyut kazanıyor.

Vatandaşın parasıyla hizmet üretmek yerine ideolojik kavgalar ve beceriksiz yönetim modelleriyle gündeme gelen CHP'li belediyeler, halkın temel ihtiyaçlarını bile karşılayamaz hale geldi.

VATANDAŞI CANINDAN BEZDİRDİ

Adana'da merkez Seyhan ilçesine bağlı Havuzlubahçe Mahallesi'nde yolun yapılmaması, mahalleliyi adeta canından bezdirdi.

İddiaya göre, altyapı çalışmaları kapsamında kazılan sokak, aylar geçmesine rağmen asfaltlanmadı.

YOLA HALI SERDİLER

Yaz sıcaklarıyla birlikte yoldan kalkan yoğun toz, hem esnafı hem de mahalle sakinlerini adeta isyan ettirdi.

Çözüm bulamayan vatandaşlar ise sokağın çeşitli noktalarına halılar sererek tozun havaya kalkmasını önlemeye çalıştı.

Sokağın baştan sona halılarla kaplandığı görüntü dikkat çekerken vatandaşlar, yaşadıkları mağduriyete tepki gösterdi.

Araçların geçtiği yolda oluşan yoğun toz nedeniyle evlerin, iş yerlerinin ve araçların sürekli kirlendiğini belirten mahalle sakinleri, yolun bir an önce yapılmasını istedi.

"MOBİLYACININ MOBİLYASI GÖRÜNMÜYOR"

Mahalle sakinlerinden Gülşen Göker, aylardır aynı sorunu yaşadıklarını belirterek, "Kaç aydır bunlarla savaşıyoruz. Mobilyacının mobilyası tozdan görünmüyor. Toz kalkmasın diye halı serildi. Yolumuzun yapılmasını istiyoruz. Böyle bir yaşam mı olur? Hangi çağda yaşıyoruz?" dedi.

"EVLERE KADAR TOZ DOLUYOR"

Binnaz Cömertpay ise mahalle halkının ortak talebinin yolun yapılması olduğunu ifade ederek, "Bütün halk buranın yapılmasını istiyor. Yoldan toz geldiği için halılar serildi. Evlere kadar toz geliyor." diye konuştu.

"ESNAF SATIŞ YAPAMAZ HALE GELDİ"

Mahalle esnafından Aşkın İşgüdar da durumun yıllardır çözülemeyen bir sorun olduğunu belirterek, "Havuzlubahçe'nin kaderi bu. Bir boru döşüyorlar ama üzerini kapatan yok. Tozdan esnaf çalışamıyor. Toz olduğunda müşteri gelmiyor, esnaf malını satamıyor. Çocuğumu okuldan getirirken ağzını yüzünü kapatıyorum. Bu sadece bir sokakta değil, ara sokakların birçoğunda aynı sorun var." ifadelerini kullandı.