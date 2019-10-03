Adana'da bebeğini çöpe bırakan kadın tutuklandı

Fenerbahçe'ye geçtiğimiz sezonun devre arasında Yeni Malatyaspor'dan transfer olan Sadık Çiftpınar, kendisine takım arıyor.

En önemli Fransız şairlerinden, Mutlu Aşk Yoktur adlı eseriyle gönlümüzü kazanmış, her şiirinde aşkın somut karşılığını hissettiren Louis Aragon’un hayat hikayesidir…

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Erhan Güleryüz ile müzik ve daha fazlasını konuştuk

Ünlü sanatçı Erhan Güleryüz ile müziğe nasıl başladığını, hayatında gelişenleri, etkilendiği müzik adamlarını ve çok daha fazlasını konuştuk.