Adana'da bebeğini çöpe bırakan kadın tutuklandı

Ailesiyle birlikte yaşayan 19 yaşındaki M.K., dün gece bir erkek bebek dünyaya getirdi. Ancak evlilik dışı ilişkiden doğduğu için M.K. panikledi ve bebeği çöp konteynerine bıraktı.
ÇÖP KONTEYNERİNDEKİ BEBEKLE KARŞILAŞTI
Bu sırada balkondaki komşu, bebek ağlaması duyup, polise haber verdi. İhbarla belirtilen adrese gelen polis ekipleri, çevresinde sokak köpeklerinin toplandığı çöp konteynerinde bebekle karşılaştı.
BEBEĞE 'UMUT ÖMER' İSMİ VERİLDİ
Erkek bebek, sağlık görevlilerince ambulansla Kozan Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü. Hemşireler, bebeğe 'Umut Ömer' ismini verdi. Sağlık kontrolünün ardından bebek, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teslim edildi.
M.K. TUTUKLANDI
Çöp konteynerine bebeği bırakan M.K. adlı kadın ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.