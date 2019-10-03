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Adana'da bebeğini çöpe bırakan kadın tutuklandı

Kozan ilçesinde evlilik dışı dünyaya getirdiği bebeği çöp konteynerine atan 19 yaşındaki M.K., adliyeye sevk edildi.

DHA | 03.10.2019 - 15:27..
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Ailesiyle birlikte yaşayan 19 yaşındaki M.K., dün gece bir erkek bebek dünyaya getirdi. Ancak evlilik dışı ilişkiden doğduğu için M.K. panikledi ve bebeği  çöp konteynerine bıraktı.

ÇÖP KONTEYNERİNDEKİ BEBEKLE KARŞILAŞTI

Bu sırada balkondaki komşu, bebek ağlaması duyup, polise haber verdi. İhbarla belirtilen adrese gelen polis ekipleri, çevresinde sokak köpeklerinin toplandığı çöp konteynerinde bebekle karşılaştı.

Adana'da bebeğini çöpe bırakan kadın tutuklandı

BEBEĞE 'UMUT ÖMER' İSMİ VERİLDİ

Erkek bebek, sağlık görevlilerince ambulansla Kozan Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü. Hemşireler, bebeğe 'Umut Ömer' ismini verdi. Sağlık kontrolünün ardından bebek, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Adana'da bebeğini çöpe bırakan kadın tutuklandı

M.K. TUTUKLANDI

Çöp konteynerine bebeği bırakan M.K. adlı kadın ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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