Adana'da çaldığı motosikletle gezerken yakalandı: Teslim etmeye gidiyordum
Adana'da çaldığı motosikletle gezerken yakalanan şüpheli ifadesinde, motosikleti geri vermek üzere evine gitmek için çaldığını söyledi. Şüpheli, tam teslim etmeye gideceği sırada polisler tarafından yakalandığını iddia etti.
Adana Çukurova'da Huzurevler Mahallesi'nde bir apartmanın otoparkında bulunan motosikletin, Mustafa C. tarafından 25 Mayıs saat 02.00 sıralarında çalındığı tespit edildi.
Apartmanın güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucunda Mustafa C.'nin, bir süre çevreyi gözetledikten sonra gidon kilidini kırıp, motosikleti sürükleyerek götürdüğü görüldü.
Düz kontak yaparak motosikleti çalıştıran Mustafa C., motosiklete binerek uzaklaştı.
MOTOSİKLETLE YAKALANDI
Motosikletin sahibi A.E.'nin şikayetçi olması üzerine çalışma başlatan Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki ve güzergahtaki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.
Şüphelinin Yüreğir ilçesi Sinan Paşa Mahallesi’ne gittiğini tespit eden ekipler, bölgede araştırma yaptı.
Motosikletle caddede seyir halinde olduğu görülen Mustafa C., yakalandı.
"TESLİM ETMEYE GİDERKEN YAKALANDIM"
Emniyet'e götürülen Mustafa C., ifadesinde, "Motosikleti evime dönmek için çaldım. Geri verecektim. Tam teslim etmeye giderken polise yakalandım." diye konuştu.
TUTUKLANDI
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa C., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Motosiklet, sahibine teslim edildi.