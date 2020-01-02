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Adana'da çalmaya kalkıştıkları güvercinleri yaktılar

İzzet Koçak'ın kümesine giren hırsızlar, 20 güvercini çaldıktan sonra 30 güvercini de yakarak olay yerinden kaçtı.

DHA | 02.01.2020 - 09:36..
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Adana'nın Sarıçam ilçesine bağlı Boynuyoğun Mahallesi'nde, kendisine ait bir tarım arazisinde güvercin besleyen 51 yaşındaki İzzet Koçak'ın kümesine giren hırsızlar, 20 güvercini çalarak kayıplara karıştı.

HIRSIZLAR 30 GÜVERCİNİ YAKTILAR

Bir demir dolaptaki 30 güvercini de almak isteyen hırsızlar, oksijen kaynağıyla kalın sacı kesmeye çalışırken hayvanları yakarak telef etti.

Adana'da çalmaya kalkıştıkları güvercinleri yaktılar


POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Güvercinlerinin çalındığını fark eden Koçak, polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, kümeste inceleme yapıp, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

Adana'da çalmaya kalkıştıkları güvercinleri yaktılar

''KEŞKE ONLARI DA ÇALSALARDI DA YAKMASALARDI''

Güvercinlerinin yakılarak öldürülmesine çok üzüldüğünü söyleyen Koçak, "Demir dolabı oksijen kaynağı ve hiltiyle açmaya çalışmışlar. Beceremeyince yakmışlar. 30 güvercinimin bazıları yanarak, bazıları ise dumandan etkilenip ölmüş. Demir kapı, 20 santimetreden kalındı. Uzun süre uğraşmışlar. Burada yaşanan bir vahşettir. Böyle bir şey olamaz. Çalmalarını bir kenara bırakıyorum, ama yakmak nedir? Keşke demir yerine daha kolay açılan bir dolabın içerisine koysaydım. Belki alıp gitmeleri daha kolay olurdu. En azından bu yanmalarından daha iyi. Geceleri uyuyamıyorum. Keşke onları da çalsalardı da yakmasalardı." dedi.

Adana'da çalmaya kalkıştıkları güvercinleri yaktılar


''80 BİN LİRA DEĞERİNDEYDİ''

Güvercinlerinin kendisine dost olduğunu, yumurtadan çıktıkları ilk günden bu yana beslediğini anlatan Koçak, şunları söyledi:
"Çalınan ve telef olan güvercinlerim yaklaşık 80 bin lira değerindeydi. Ama asıl önemli olan güvercinlerimin ölmesidir. Bu hayvanların günahı neydi, vebali ödenir mi? Polise şikayette bulundum, incelemeler yapıldı. Emniyet güçlerimizin bu canileri yakalayacaklarına inanıyorum. Burada hırsızlıktan ziyade cana kıymak var. İnsan canı ne kadar değerliyse, hayvanların canı da o kadar değerlidir. Hak ettikleri cezayı almalarını istiyorum."

Adana'da çalmaya kalkıştıkları güvercinleri yaktılar

Adana'da çalmaya kalkıştıkları güvercinleri yaktılar


Adana'da çalmaya kalkıştıkları güvercinleri yaktılar

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