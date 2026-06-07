Adana'da cinayet zanlısı, Mersin'de yaylada saklanırken yakalandı

Adana’da 24 Mayıs tarihinde yaşanan silahlı kavga sonrası başlatılan geniş çaplı soruşturma, zanlının izini Mersin’e kadar sürdü. Seyhan ilçesinde meydana gelen olayda bir kişinin ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına neden olan şüpheli, güvenlik güçlerinin teknik ve saha çalışmaları sonucunda yakalanarak adalete teslim edildi.

SEYHAN’DAKİ SİLAHLI KAVGA CİNAYETLE SONUÇLANDI

Seyhan ilçesi Onur Mahallesi’nde Cumali Kocabey (26) ile arkadaşı Doğan T. (26), silahlı saldırıya uğradı. Açılan ateş sonucu Kocabey olay yerinde hayatını kaybederken, Doğan T. yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Saldırının ardından olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

KAMERA KAYITLARI VE PTS VERİLERİ İNCELENDİ

Olayın aydınlatılması için bölgedeki güvenlik kameraları tek tek incelendi. Ekipler, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarının yanı sıra çevredeki iş yeri ve ev kameralarına ait yaklaşık 500 saatlik görüntüyü mercek altına aldı.

Yapılan analizler sonucunda şüphelinin kimliği ve kaçış güzergâhı belirlendi.

ZANLI MERSİN’DE SAKLANDIĞI YAYLADA YAKALANDI

Soruşturma kapsamında elde edilen bilgiler doğrultusunda şüpheli Bişar O.’nun (31), Mersin’in Toroslar ilçesine bağlı Ayvagediği Yaylası’nda bir evde saklandığı tespit edildi.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, zanlıyı saklandığı yerde kıskıvrak yakaladı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ, TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan Bişar O., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.