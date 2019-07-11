Beyin ölümü gerçekleşen iki hastanın organları 6 kişiye umut oldu

1 Kanye West Forbes dergisine kapak oldu Kim Kardashian ile evli olan ünlü rap şarkıcısı Kanye West, kurduğu ayakkabı markasını 53 milyon dolarlık borçlu durumdan 1 milyar dolarlık bir imparatorluğa dönüştürdü.

2 Adana’da DHKP-C operasyonu: 8 gözaltı kararı Terör örgütü DHKP-C hakkında yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkarılan 8 kişi yapılan operasyonla gözaltına alındı.

3 Yenilenen seçimlerin resmi sonuçları açıklandı YSK, Mahalli İdareler Yenileme Seçimlerini yayınladı.

4 Ebru Gündeş'ten tatil bitti pozu Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, 1 haftalık tatil sonrası işinin başına geri döndü.

5 Meghan Markle editör oluyor Eskiden oyuncu olan Meghan Markle, şimdi ise editör olmak için kolları sıvadı.

6 Fatih Ürek denizde yılan dansı yaptı Verdiği kilolarla dikkat çeken Fatih Ürek, tatilini Bodrum'da geçiren ünlülerden.