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Adana’da DHKP-C operasyonu: 8 gözaltı kararı

Terör örgütü DHKP-C hakkında yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkarılan 8 kişi yapılan operasyonla gözaltına alındı.

İHA | 11.07.2019 - 07:37..
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Adana’da bu sabah hareketli saatler yaşandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı terör örgütü DHKP-C soruşturması kapsamında 8 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti operasyon düzenlendi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Özel harekat timlerinin de desteği ile eş zamanlı baskınlar yapıldı. Gözaltına alınan zanlıların, terör örgütü DHKP-C adına propaganda yaptığı öğrenildi. Zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Adana’da DHKP-C operasyonu: 8 gözaltı kararı

Adana’da DHKP-C operasyonu: 8 gözaltı kararı

Adana’da DHKP-C operasyonu: 8 gözaltı kararı

Adana’da DHKP-C operasyonu: 8 gözaltı kararı

Adana’da DHKP-C operasyonu: 8 gözaltı kararı

Adana’da DHKP-C operasyonu: 8 gözaltı kararı

Adana’da DHKP-C operasyonu: 8 gözaltı kararı

Adana’da DHKP-C operasyonu: 8 gözaltı kararı

Adana’da DHKP-C operasyonu: 8 gözaltı kararı

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