Adana'da düğün hırsızı bu sefer de ATM'den para çeken emeklileri dolandırdı

Adana'da davetli gibi gittiği düğünlerde hırsızlık yaptığı suçlamasıyla tutuklanıp yakın zamanda tahliye olan Sinan Eleş, bu sefer de ATM'lerden para çeken yaşlılara yardım bahanesiyle yaklaşıp hırsızlık yaptığı için tutuklandı.

3 Nisan saat 14.00 sıralarında Adana'nın Yüreğir ilçesinde PTT Evleri Mahallesi'nde 75 yaşındaki Erdoğan K., emekli maaşını çekmek için ATM'ye gitti.

Bu sırada cep telefonuyla konuşma bahanesiyle çevreyi gözetleyen 49 yaşındaki Sinan Eleş, Erdoğan K.’ye yaklaşıp yardım teklif etti.

Teklifi kabul eden Erdoğan K.’nin söylediği tutarı çeken şüpheli, ATM’den çıkan paranın 7 bin lirasını el çabukluğuyla ayırıp, cebine koydu.

Kalan parayı da Erdoğan K.’ye teslim eden şüpheli, daha sonra bölgeden ayrıldı.

Olay anı ise ATM’nin güvenlik kamerasına yansıdı.

3 KİŞİNİN DAHA PARASI ÇALINDI

Evine döndüğünde parasının eksik olduğunu fark eden Erdoğan K., İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu. Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Şüphelinin kimliğini tespit eden polis, yakın tarihlerde aynı bölgedeki ATM’lerden para çekmek isteyen 3 kişinin daha yaklaşık 30 bin lirasını çaldığını belirledi.

DÜĞÜNLERDE DE HIRSIZLIK YAPMIŞ

Öte yandan şüpheli Sinan Eleş’in, 2025 yılında Sarıçam ilçesinde 2 ayrı düğüne davetli gibi girip, takı töreninde gelin ve damada takılan yaklaşık 100 bin lirayı çaldığını saptadı.

Söz konusu düğünlerde pistte eğlenip, gelin ve damada meşrubat ikram ettiği belirlenen şüphelinin, düğün görüntülerinden tespit edilerek yakalanıp tutuklandığı anlaşıldı.

Eleş’in, yakın bir tarihte tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildiği belirtildi.

İTİRAF ETTİ

Bu tespitler üzerine polis ekipleri, Sarıçam ilçesindeki evine yapılan baskında Sinan Eleş’i gözaltına aldı. Evdeki aramada, çalınan para bulunamadı. Emniyete götürülen şüpheli, sorgusunda, “Paraya ihtiyacım vardı, çaldım. İhtiyaçlarımı gidermek için harcadım.” dedi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sinan Eleş, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.