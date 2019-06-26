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Adana'da evinin önünde oturan kadının telefonunu çaldı

Evinin önünde oturan kadının elindeki cep telefonunu çalan şüpheli yakalanarak, ev hapsi cezası verildi.

İHA | 26.06.2019 - 09:07..
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Adana'nın Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi 51225 Sokak’ta, kızıyla birlikte evinin önünde oturan Nadire T.’nin (55) yanına sessizce yaklaşan bir kişi, elindeki telefonu alarak kaçmaya başladı.

Şahsın arkasından koşan Nadire T.’nin kızı Dursun G. (37), şahsı pantolonundan yakaladı ancak kapkaççı, kendini kurtararak olay yerinden kaçtı.

OLAYDAN 2 SAAT SONRA YAKALANDI

Annesinin telefonunu çalan şahsın yüzünü gören Dursun G., ihbar üzerine olayın yaşandığı sokağa gelen polislere eşkal bilgisi verdi. Verilen eşkale göre çevrede araştırma yapan polis, şüphelinin Muhammed A. (23) olduğunu belirledi. Yapılan çalışma sonucunda, olaydan 2 saat sonra Muhammed A. yakalandı.

"NE ÇEKİYORSUNUZ ADAM MI ÖLDÜRDÜK SANKİ"

Emniyetteki işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu’na getirilen Muhammed A. basın mensuplarına, "Ne çekiyorsunuz? Adam mı öldürdük sanki." diyerek tepki gösterdi.

HIRSIZA EV HAPSİ VERİLDİ

Çalınan cep telefonu sahibine teslim edilirken, Muhammed A. adliyeye sevk edildi. Şüpheliye, çıkarıldığı mahkemece ev hapsi cezası verildi.

Adana'da evinin önünde oturan kadının telefonunu çaldı

Adana'da evinin önünde oturan kadının telefonunu çaldı

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