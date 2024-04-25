AB tescilli ürünlere Konya'nın Hüyük çileği ve Aydın'ın Söke pamuğu da katılıyor Türkiye'de bulunduğu yöreye özgü, verimli ürünlerin Avrupa Birliği'nde tescil edilme çalışmaları devam ediyor. TÜRKPATENT Başkanı Muhammed Zeki Durak, AB coğrafi tescil konusunda gelinen noktayı gözler önüne serdi.

AA

Bugün itibarıyla Avrupa Birliği'nde (AB) tescilli 21 coğrafi işaretimiz bulunuyor. 7'si ilan aşamasında bulunan 51 başvuru işlemleri ise devam ediyor.

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Muhammed Zeki Durak, Hüyük çileği ve Söke pamuğunun coğrafi işaret tescil başvurusunun Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından uygun bulunduğunu ifade etti.

Durak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AB'de tescil süreçleri devam eden ürünlere ilişkin bilgi verdi.

"Coğrafi işaret seferberliği başlatıldı"

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde "uluslararası coğrafi işaret seferberliği" başlatıldığını hatırlatan Durak, bu kapsamda başvurusu yapılan Hüyük çileği ve Söke pamuğunun tescillenmesini beklediklerini bildirdi.

"Coğrafi işaretlerimizden müjdeli haberler almaya devam ediyoruz"

Durak, AB tescili yolundaki şunları kaydetti:

AB'de tescil süreçleri devam eden coğrafi işaretlerimizden müjdeli haberler almaya devam ediyoruz. Aydın'ın incilerinden Söke pamuğu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız öncülüğünde başlattığımız uluslararası coğrafi işaret seferberliği kapsamında TÜRKPATENT olarak başvurusunu hazırladığımız Konya ilimizin önde gelen kıymetli ürünü Hüyük çileği de AB nezdinde tescillenecek

AB Komisyonu tarafından başvuruları uygun bulunan iki coğrafi işaretimiz, AB Resmi Gazetesi'nde 3 aylık itiraz süresinin dolmasının ardından tescil edilecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)