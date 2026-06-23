Adana'da fırtına ve sağanak: Seralar hasar gördü

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde, etkisini artıran rüzgar nedeniyle tarımsal üretimin yapıldığı seralarda ciddi hasar oluştu. Bazı seraların plastik örtüleri şiddetli rüzgarın etkisiyle yırtılırken, üretim alanlarında maddi kayıplar meydana geldi.

Çiftçiler, aniden bastıran rüzgar nedeniyle seralarını korumakta güçlük yaşadı.

KENT GENELİNDE YAĞIŞ ETKİLİ OLDU

Adana’nın farklı ilçelerinde de sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar etkisini gösterdi. Kısa sürede bastıran yağış, bazı bölgelerde su birikintilerine yol açarken, ulaşımda da zaman zaman aksamalar yaşandı.

Vatandaşlar, özellikle açık alanlarda aniden etkisini artıran rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadı.

BİR DOLAP DEVRİLDİ, HASAR OLUŞTU

İmamoğlu ilçesinde şiddetli rüzgarın etkisiyle bir dolabın devrildiği ve kullanılamaz hale geldiği bildirildi. Rüzgarın etkisiyle çevredeki bazı eşyaların da zarar gördüğü öğrenildi.

ÇİFTÇİLER ZARAR TESPİTİ BEKLİYOR

Bölgede seraları zarar gören üreticiler, hasarın boyutunun belirlenmesi için çalışma yapılmasını bekliyor. Yetkililerin alanda inceleme yaparak zarar tespiti gerçekleştireceği öğrenildi.