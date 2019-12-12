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Adana'da hırsızlar aşevini soydu

Hırsızlar aşevini soydu. Aşevindeki kefenleri bile çalan hırsızlara dernek başkanı sert tepki gösterdi.

İHA | 12.12.2019 - 17:58..
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Adana'da, Köprü Yardımlaşma Derneği tarafından yoksul vatandaşlara yemek dağıtımı için açılan aşevine iki kez giren hırsızlar, yemek kazanları, tencere, çay semaveri, tüp, ocak, masa, sandalye, bilgisayar, tablet, çorba taşıma kapları, yemek küvetleri, güvenlik kamerası kayıt cihazı ile ihtiyaç sahipleri için alınan kefenleri çaldı.

Köprü Yardımlaşma Derneği Başkanı Bekir Fevzi Yıldırım iki kez hırsızlık şokunu yaşadıklarını, zanlıların yakalanması için polise başvurduklarını söyledi.

"YEMEK KAZANLARINI ALADIK DA DİĞER ŞEYLERİ NİYE ÇALDILAR"

"Burada toplu yemek işleri yapıyoruz. Dışarıda kalanlara, muhtaca, yetime ve hastanede bekleyen hasta yakınlarına her gün 250 kişilik ücretsiz yemek dağıtıyoruz. Geçtiğimiz günlerde iş yerimize geldiğimizde hırsız girdiğini fark ettik" diyen Yıldırım, şöyle devam etti:

"Yemek kazanlarının, tüpün ve benzeri şeylerin çalındığını anladık. Hemen emniyete bildirdik ve memur arkadaşlar gelip gerekli incelemeleri yaptılar. Kamera kayıtları alınmasın diye elektriği kesmişler. Biz güvenlik tedbirlerimizi daha da arttırdık ama birkaç gün sonra yine kapıları kırarak girmişler. Bu sefer içerideki kayıt cihazını da almışlar. Okul döneminde yetim çocuklara kırtasiye yardımı da yapıyoruz. Hazırladığımız çantalar ve kırtasiye setlerini çalmışlar. Aynı zamanda içeriden farklı eşyalar ile muhtaç ailelere yemek götürdüğümüz sefer taslarının da alındığını gördük."

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