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Adana'da hortumda çatıları uçan aile

Geçen hafta çıkan hortumda evlerinin çatısı uçunca kurdukları çadırda yaşayan aile, bebekleriyle perişan oldu.

İHA | 03.01.2020 - 10:44..
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Adana’da geçen hafta cumartesi günü akşam saatlerinde Karataş ilçesinde, denizde hortum çıktı ve yaklaşık 30 kilometre boyunca ilerledi.

Yüreğir ilçesine bağlı Yunusoğlu Hürriyet Mahallesi’ne ulaştığında ise hortum işsiz Medet Dağtekin’in evini vurdu.

UÇAN ÇATI KOMŞULARINA ZARAR VERDİ

Hortumda Dağtekin’in, eşi Çağla, çocukları Yeşim (1,5) ve Melike (4 aylık) için varını yoğunu ortaya koyarak yaptırdığı evin çatısı uçtu. Uçan çatı düştüğü komşularının evinin balkonuna da zarar verdi.

Hortumda evlerinin çatısı uçan aile bebekleriyle perişan oldu -1

YAĞMUR SEBEBİYLE EŞYALARI KULLANILAMAZ HALDE

Evlerinde misafirleri varken birden çatıları uçan ailenin daha sonra da yağan yağmurlarda bütün eşyaları kullanılamaz hale geldi. Evlerinin yanındaki boş arsaya küçük bir çadır kuran aile şimdi burada yaşamlarını sürdürüp kendilerine gelecek yardımı bekliyor.

Adana'da hortumda çatıları uçan aile ViDEO

BEBEĞİM BEŞİĞİN ALTINDA KALDI

Çağla Dağtekin ise, “Eşimin yanına yetiştim ama çatı uçtu. Bebeğim beşiğin altında kaldı. Kıyamet koptu zannettim. Şimdi çadırda kalıyoruz. Yetkililer yardım etsin. Her şey olduğu gibi duruyor. Çocukların sütü bile kalmadı. Bu soğukta çocuklar da hasta oldu” ifadelerini kullandı.

Hortumda evlerinin çatısı uçan aile bebekleriyle perişan oldu -2

Hortumda evlerinin çatısı uçan aile bebekleriyle perişan oldu -3

Hortumda evlerinin çatısı uçan aile bebekleriyle perişan oldu -4

Hortumda evlerinin çatısı uçan aile bebekleriyle perişan oldu -5

Hortumda evlerinin çatısı uçan aile bebekleriyle perişan oldu -6

Hortumda evlerinin çatısı uçan aile bebekleriyle perişan oldu -7

Hortumda evlerinin çatısı uçan aile bebekleriyle perişan oldu -8

Hortumda evlerinin çatısı uçan aile bebekleriyle perişan oldu -9

Hortumda evlerinin çatısı uçan aile bebekleriyle perişan oldu -10

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