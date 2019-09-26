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Adana'da husumetlilerin kavgası kanlı bitti: 2 yaralı

Husumetliler arasında meydana gelen silahlı ve sopalı kavgada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

İHA | 26.09.2019 - 03:12..
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Adana’da saat 01.00 sıralarında Sarıçam İlçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesi 4526 Sokakta kavga meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, daha önceden aralarında husumet bulunan Fırat Aydın ile Mehmet Yiğitoğlu tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile Fırat Aydın, Mehmet Yiğitoğlu’nu sopa ile darbetti.

POMPALI TÜFEKLE KARŞILIK VERDİ

Yaralanan Mehmet Yiğitoğlu, Aydın’a pompalı tüfekle ateş açarak karşılık verdi.

Yiğitoğlu’nun pompalı tüfekle açtığı ateş sonrasında Fırat Aydın, göğüsüne aldığı saçma darbesi sonrası kanlar içerisinde yere yığıldı.

Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Aydın’ı ve darp yaralısı olan Yiğitoğlu’nu Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Göğüsünden yaralanan Aydın’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Adana'da husumetlilerin kavgası kanlı bitti: 2 yaralı

Adana'da husumetlilerin kavgası kanlı bitti: 2 yaralı

Adana'da husumetlilerin kavgası kanlı bitti: 2 yaralı

Adana'da husumetlilerin kavgası kanlı bitti: 2 yaralı

Adana'da husumetlilerin kavgası kanlı bitti: 2 yaralı

Adana'da husumetlilerin kavgası kanlı bitti: 2 yaralı

Adana'da husumetlilerin kavgası kanlı bitti: 2 yaralı

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