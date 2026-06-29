Adana'da IBAN'ını verdiği için hapis cezası alan kızın annesi gözyaşlarına boğuldu

Son zamanlarda IBAN mağdurları, toplumun kanayan yarası haline geldi.

IBAN üzerinden dolandırıcılık olayları artıyor...

Genç yaşlı birçok kişi, IBAN yüzünden mağdur olarak hapis cezası alıyor.

Bu IBAN vakalarından bir tanesi de Adana'da yaşandı.

Merkez Seyhan ilçesinde yaşayan Cemile Tursun, kızının arkadaş çevresi tarafından kandırıldığını öne sürerek yaşadıkları süreci anlattı.

"KIZIMI KANDIRIP KARTINI ALIYORLAR"

Kızının reşit olmadığı dönemde hesabının kullanıldığını söyleyen anne Tursun, büyük mağduriyet yaşadıklarını ifade etti.

Anne Cemile Tursun, "Benim kızım arkadaş kurbanı oldu. Kızımı kandırıp kartını alıyorlar. Kızım daha 17 yaşında. Kızım kart çekebilir mi? Mağdurdur." dedi.

"YETKİLİLERDEN AF İSTİYORUZ"

Aile olarak zor şartlarda yaşam mücadelesi verdiklerini belirten Tursun, "Kiracıyım. Eşimin gözleri görmüyor ve iki çocuğum da mahkum. yetkililerden af istiyoruz. Bu mağdurlara yardımcı olun." ifadelerini kullandı.

"KIZIMIN IBAN'INI KULLANIP 700 BİN LİRA DOLANDIRDILAR"

Kızının IBAN'ının dolandırıcılıkta kullanıldığını sonradan öğrendiklerini öne süren anne Tursun, "Kızımın IBAN'ını kullanıp 700 bin lira dolandırdılar. Biz parayı yatırıyoruz ama başka bir borç çıkıyor." diye konuştu.

"KIZIM İKİ DOSYADAN 7 YIL CEZA ALDI"

Asıl sorumluların ceza almadığını iddia eden Cemile Tursun, "Kızımı dolandıran kişi mahkemeye çıkıyor ve ona beraat veriyorlar, ama kızım ceza alıyor. Kızım iki dosyadan 7 yıl ceza aldı. Daha başka dosyalar da çıkıyor." dedi.