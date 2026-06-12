Adana'da içme suyu borusu patladı; yol çöktü, ev ve iş yerlerini su bastı

Adana'nın Seyhan ilçesindeki Narlıca Mahallesi Şehit Mehmet Özel Caddesi'nde, saat 03.00 sıralarında ana içme suyu hattındaki su borusu patladı.

Borunun patlaması nedeniyle caddede çökme meydana geldi.

EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Mahalledeki bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Göle dönen caddede trafikte aksamalar olurken, yayalar da zor anlar yaşadı.

ESNAF TEPKİ GÖSTERDİ

Büyükşehir Belediyesi Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekipleri, sabah saatlerinde suyun tahliyesi ve borunun onarımı için çalışma başlattı.

Bölgedeki esnaf ise zaman zaman aynı problemin civar mahallelerde ya da caddelerde yaşandığına dikkat çekerek, çamur ve su kesintisi nedeniyle saatlerdir zorluk yaşadıklarını anlattı.