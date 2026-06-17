Adana’da iki sürücü arasında küfürlü tartışma kamerada

Adana'nın Sarıçam ilçesi Hekimköy Bulvarı üzerinde trafikte seyir halinde bulunan iki sürücü arasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma, araçların durduğu noktada sözlü atışmaya dönüştü.

CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ

Tartışma anları, sürücülerden biri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin kaydedilmesiyle birlikte olay, sosyal medyada da paylaşıldı.

Kaydedilen anlarda, taraflar arasında karşılıklı sözlü gerilimin arttığı görüldü.

"SAPIKSIN SEN.."

Görüntülerde, kadın sürücünün kendisinin doktor olduğunu söylediği ve karşı tarafa hakaret içeren ifadeler kullandığı iddia edildi.

Erkek sürücünün ise yaşananları cep telefonu ile kayıt altına alarak olay anını belgelediği görüldü:

"O. çocuğu, kimsin beni taciz ediyorsun, bu adam beni sellektörle taciz ediyor. Senin gibi sapıklar yüzünden ülke bu halde. Kaç kuruşluk adamsın, firmasın sen, aldım plakanı.."

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Olayın ardından paylaşılan görüntüler, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Görüntüler üzerine çok sayıda kullanıcı yorum yaparken, olayın nasıl başladığına ilişkin detaylar ise netlik kazanmadı.