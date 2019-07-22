Adana’da kaçak içki bilançosu: 22 bin 360 litre

Adana, Mersin, Osmaniye ve Niğde’de son 22 günde 23 kişinin sahte içkiden hayatını kaybetmesi sonucu polis ekipleri alarma geçti.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri de operasyonlarını sıklaştırdı.

7 AYLIK DEV KAÇAK İÇKİ OPERASYONU

Polisin Adana’da son 7 ayda 59 operasyon yaptığı bu operasyonlarda 54 şahıs yakalanırken, 2 bin 784 şişe ve 22 bin 360 kaçak içkinin ele geçirildiği öğrenildi.

SON 1 AYDA SAYI ARTTI

Adana'da son bir ayda metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle yaşamını yitirenlerin sayısı 12'ye yükseldi.

Merin, Niğde ve Osmaniye'de hayatını kaybedenler eklendiğinde, bu sayı 23'e çıkıyor.









