Adana'da kayıp çocuğun ölüm anı kamerada

Adana’nın merkez Seyhan ilçesi, Fevzipaşa Mahallesi’nde 26 Mayıs’ta meydana gelmişti. Olaydan 3 gün önce kaybolan 13 yaşındaki Cengizhan Kaş’ın yakınları onu tren raylarının yakınında hareketsiz halde bulmuş, çağrılan sağlık ekipleri çocuğun hayatını kaybettiğini belirlemişti.

OTOPSİDE DARBELERE RASTLANDI

Kaş’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Kaş’ın ön otopsi raporuna göre, açık ve parçalı kafa, yüz kemik ve sağ uyluk kırığı, beyin parankim harabiyeti saptandı.

CANSIZ BEDENİ AİLEYE TESLİM EDİLDİ

Cengizhan Kaş’ın cansız bedeni, otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cengizhan Kaş’ın cenazesi, Karaisalı ilçesindeki Kuzgun Mahallesi’ndeki aile mezarlığına defnedilirken Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri de çocuğun nasıl öldüğünü araştırmaya devam etti.

Adana'da kayıp çocuğun ölüm anı ViDEO

KAZA KAMERALARA YANSIDI

Bu sırada polis, olay anını gösteren güvenlik kamerası görüntülerine de ulaştı. Görüntülerde, Kaş’ın gece demiryolunun istinat duvarından atladığı karşıya geçmek isterken gelen trenin çarpması sonucu yere düştüğü görülüyor.