taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8882
Euro
6.5796
Altın
1294.55
Borsa
89386.43
Gram Altın
245.555

Adana'da kayıp çocuğun ölüm anı kamerada

13 yaşındaki Cengizhan Kaş’ın cansız bedeni geçtiğimiz günlerde tren raylarının yakınında bulundu. Yapılan otopside küçük çocuğa tren çarptığı anlaşıldı.

İHA | 31.05.2019 - 09:00..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Adana’nın merkez Seyhan ilçesi, Fevzipaşa Mahallesi’nde 26 Mayıs’ta meydana gelmişti. Olaydan 3 gün önce kaybolan 13 yaşındaki Cengizhan Kaş’ın yakınları onu tren raylarının yakınında hareketsiz halde bulmuş, çağrılan sağlık ekipleri çocuğun hayatını kaybettiğini belirlemişti.

OTOPSİDE DARBELERE RASTLANDI

Kaş’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Kaş’ın ön otopsi raporuna göre, açık ve parçalı kafa, yüz kemik ve sağ uyluk kırığı, beyin parankim harabiyeti saptandı.

Adana'da kayıp çocuğun ölüm anı kamerada

CANSIZ BEDENİ AİLEYE TESLİM EDİLDİ

Cengizhan Kaş’ın cansız bedeni, otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cengizhan Kaş’ın cenazesi, Karaisalı ilçesindeki Kuzgun Mahallesi’ndeki aile mezarlığına defnedilirken Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri de çocuğun nasıl öldüğünü araştırmaya devam etti.

Adana'da kayıp çocuğun ölüm anı ViDEO

KAZA KAMERALARA YANSIDI

Bu sırada polis, olay anını gösteren güvenlik kamerası görüntülerine de ulaştı. Görüntülerde, Kaş’ın gece demiryolunun istinat duvarından atladığı karşıya geçmek isterken gelen trenin çarpması sonucu yere düştüğü görülüyor.

Adana'da kayıp çocuğun ölüm anı kamerada

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kılıçdaroğlu, imam hatiplilerin iftarına katıldı

Kılıçdaroğlu, imam hatiplilerin iftarına katıldı

812
Hindistan'da güzellik yarışması adayları alay konusu oldu

Hindistan'da güzellik yarışması adayları alay konusu oldu

19
Gazişehir Gaziantep Süper Lig'de

Gazişehir Gaziantep Süper Lig'de

103
Şenol Güneş: Oyuncularım olumlu ama yeterli değil

Şenol Güneş: Oyuncularım olumlu ama yeterli değil

40
Haluk Levent şimdi de atanamayanların dilinde

Haluk Levent şimdi de atanamayanların dilinde

32
Trump, Serkan Gölge'yi geri aldığı için memnun

Trump, Serkan Gölge'yi geri aldığı için memnun

293
Bayram tatili öncesi sürücülere kör nokta uyarısı

Bayram tatili öncesi sürücülere kör nokta uyarısı

15
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir