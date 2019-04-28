Adana-Pozantı-Ankara otoyolu Akçatekir rampasında Pozantı yönüne ilerleyen Ramazan Haştaş yönetimindeki soğan yüklü kamyonun arka lastiklerinden biri patladı.

BİR ANDA ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Lastiğin patlaması nedeniyle fren sistemi görev yapmayınca patlayan teker bir anda alevler içinde kaldı.

ARAÇ KULLANILAMAZ HALDE

Alev topuna dönen kamyonun sürücüsü, yaklaşık 10 metre ilerledikten sonra Pozantı yakınlarındaki istinat duvarına sürterek aracı durdurdu. Ancak araç itfaiyenin müdahalesine rağmen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Adana'da lastiği patlayan kamyon alev topuna döndü ViDEO

CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ

Kamyonun lastiklerinin tutuşmasıyla bir anda alev topuna dönmesi arkasından gelen bir otomobildeki yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.