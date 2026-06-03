Ispanak yapraklarını göze enjekte ettiler: Bilim insanları sonuçtan umutlu

Bilim insanları, bitkilerin fotosentez mekanizmasını insan göz hücrelerine uyarlayan bir çalışmaya imza attı.

Ispanak yapraklarından elde edilen özel fotosentetik parçacıkların göz damlası yoluyla uygulanması, etkili oldu.

Singapur Ulusal Üniversitesi (NUS) liderliğinde yürütülen araştırmada, ıspanak yapraklar, nanopartiküllere dönüştürülerek kuru göz hastalığına benzer özellikler taşıyan farelere uygulandı.

SONUÇLAR BAŞARILI

Araştırmacılar, bu parçacıkların ortam ışığına maruz kaldığında hücreleri koruyan NADPH adlı molekülü üretmeye başladığını tespit etti.

NADPH, kuru göz hastalığında iltihaplanma ve hücresel hasara yol açabilen reaktif oksijen türlerine karşı vücudun en önemli savunma mekanizmalarından biri olarak kabul ediliyor.

Bu nedenle yeni yaklaşımın, hastalığın neden olduğu yanma, batma ve ağrı gibi belirtileri azaltma potansiyeline sahip olduğu belirtiliyor.

Araştırmanın yazarlarından Xing Kuoran, elde edilen sonucun bitki fotosentez mekanizmasının ilk kez memeli dokularına aktarılarak biyolojik olarak faydalı moleküller üretmek için kullanıldığını gösterdiğini söyledi.

İYİLEŞME GÖZLEMLENDİ

Henüz erken geliştirme aşamasında olan yöntemin bazı sınırlamaları da bulunuyor.

Araştırmacılar, "LEAF" adı verilen fotosentetik parçacıkların göz hücrelerinde birkaç saat içinde parçalandığını ve etkilerinin zamanla azaldığını belirtiyor. Bu nedenle ekibin sonraki hedefi, tedavinin daha uzun süre etkili kalmasını sağlamak.

Bilim insanları ayrıca teknolojinin yalnızca kuru göz hastalığıyla sınırlı kalmayabileceğini düşünüyor.

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