Emekliye 2. zam geliyor: Minimum zam oranı netleşti
Milyonlarca emekli vatandaş, temmuz ayında alacağı zamma ilişkin son rakamı merak ediyor. Gözler TÜİK'e çevrilirken, şimdiden garanti olan zam oranı da netleşti. İşte, emekliye temmuz zammında detaylar...
Emekliler, temmuz zammı için geri sayıma başladı.
6 aylık enflasyon oranı baz alınarak yapılacak olan artış için gözler TÜİK'te.
Mayıs enflasyonu ile birlikte 5 aylık oran netleşecek.
Temmuz ayında zamlı maaş alacak milyonlarca emekli vatandaş, artış tutarını hesaplamaya başladı.
Emekli zammına ilişkin son detaylar merak edilirken, netleşen zam oranı dikkatleri çekti.
GÖZLER 5 HAZİRAN'DA
Emekli maaş zammında 4 aylık enflasyon farkı yüzde 14,64 olarak belirlendi.
5 Haziran'da açıklanacak olan 2026 Mayıs enflasyonu sonrası 5 aylık fark belli olacak.
Ardından ise Haziran ayı enflasyonu belirleyici olacak.
NETLEŞEN SENARYODA YENİ MAAŞLAR
4 aylık zam oranına göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için taban aylık 20.000 TL'den 22.928 TL'ye yükselecek.
25 bin TL aylık alan bir SSK ve BAĞ-Kur emeklisi temmuz ayında 28 bin 660 TL'ye, 30 bin TL alan bir emekli ise 34.392 TL'ye çıkacak.