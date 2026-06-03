Emekliye 2. zam geliyor: Minimum zam oranı netleşti

Emekliler, temmuz zammı için geri sayıma başladı.

6 aylık enflasyon oranı baz alınarak yapılacak olan artış için gözler TÜİK'te.

Mayıs enflasyonu ile birlikte 5 aylık oran netleşecek.

Temmuz ayında zamlı maaş alacak milyonlarca emekli vatandaş, artış tutarını hesaplamaya başladı.

Emekli zammına ilişkin son detaylar merak edilirken, netleşen zam oranı dikkatleri çekti.

GÖZLER 5 HAZİRAN'DA

Emekli maaş zammında 4 aylık enflasyon farkı yüzde 14,64 olarak belirlendi.

5 Haziran'da açıklanacak olan 2026 Mayıs enflasyonu sonrası 5 aylık fark belli olacak.

Ardından ise Haziran ayı enflasyonu belirleyici olacak.

NETLEŞEN SENARYODA YENİ MAAŞLAR

4 aylık zam oranına göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için taban aylık 20.000 TL'den 22.928 TL'ye yükselecek.

25 bin TL aylık alan bir SSK ve BAĞ-Kur emeklisi temmuz ayında 28 bin 660 TL'ye, 30 bin TL alan bir emekli ise 34.392 TL'ye çıkacak.