Hatay'da çok sayıda başıboş köpek sulak alana bırakıldı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde aralarında kadınların da bulunduğu bir grup, kamyonetle Milleyha Sulak Alanı'na geldi.

Araçta bulunan çok sayıdaki köpek, bölgeye bırakıldıktan sonra çevreye dağılarak uzaklaştı. Şüpheliler ise köpekleri bıraktıktan sonra kamyonetle olay yerinden ayrıldı.

BAŞKA BİR VATANDAŞ O ANLARI KAYDA ALDI

Yaşananlar, bölgede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde köpeklerin araçtan indirildikten sonra sulak alan içerisinde koşarak uzaklaştıkları görülüyor.

BÖLGEDE 316 KUŞ TÜRÜ BULUNUYOR

Doğal yaşam açısından önemli alanlardan biri olarak kabul edilen Milleyha Sulak Alanı, yaklaşık 316 kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

Vatandaşların ihbarı üzerine belediye ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, köpekleri bölgeye bırakan kişi veya kişilerin tespit edilmesi için çalışma yürütülüyor.