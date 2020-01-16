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Adana'da pastanede cinayet

Seyhan ilçesinde, arkadaşlarıyla oturan bir kişinin silahlı saldırıya uğrayıp hayatını kaybettiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA | 16.01.2020 - 09:29..
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Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Pınar Mahallesi'nde 36 yaşındaki Bedirhan Bayraktar, arkadaşlarıyla buluştuğu bir pastanede otururken, bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Bu sırada yanında bulunan bir kadın ise mermilerden son anda kurtuldu.

HAYATINI KAYBETTİ

Saldırı sonrası, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrası Bedirhan Bayraktar'ın, olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi.

Adana'da pastanede cinayet ViDEO

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polis olayla ilgili 4 zanlıyı gözaltına alırken, tabancayı ateşleyen zanlının arandığı öğrenildi.

Adana'da pastanede cinayet

Adana'da pastanede cinayet

Adana'da pastanede cinayet

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