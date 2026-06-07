Adana'da patates hasadı: Tarlada kilo 20 liraya düştü

Çukurova bölgesinde 20 gün önce başlayan patates hasadı, üreticilerin ve işçilerin yoğun mesaisiyle sürüyor. Tarlalardan toplanan ürünler, sevkiyat planına göre kasalara ve çuvallara doldurularak farklı şehirlere gönderiliyor.

Bölgedeki üretimin geçen yıla göre artış göstermesi, hasat döneminde piyasaya daha fazla ürün girişine neden oldu.

FİYATLAR 30 TL’DEN 20 TL’YE GERİLEDİ

Hasadın ilk günlerinde tarlada 30 TL seviyelerinde olan patates fiyatı, ilerleyen günlerde 20 TL’ye kadar düştü. Uzmanlara göre bu düşüşte arzın artması ve hasat yoğunluğunun etkili olduğu belirtiliyor.

Fiyatlardaki gerilemeye rağmen üreticilerin büyük bölümü, elde edilen verimden memnun olduklarını dile getiriyor.

VERİM BÖLGELERE GÖRE DEĞİŞİYOR

Adana Tarım Platformu Sözcüsü Cahit İncefikir, bu yıl verimlerin tarlalara göre farklılık gösterdiğini ifade etti. Bazı alanlarda dönüm başına 2 ton ürün alınırken, bazı bölgelerde bu rakamın 4 ila 4,5 tona kadar çıktığı belirtildi.

İncefikir, özellikle mevsimsel yağışların bazı alanlarda kök çürümesine neden olduğunu ve bunun verimi etkilediğini söyledi.

YAĞIŞLAR ÜRETİMİ ETKİLEDİ

Aşırı yağışların bazı bölgelerde yeniden ekim ihtiyacı doğurduğu, bunun da üreticilere ek maliyet getirdiği ifade edildi. İlk ekim dönemindeki hava koşullarının her bölgede eşit olmaması nedeniyle ürün gelişiminde farklılıklar oluştu.

Bu durumun bazı tarlalarda verimi düşürdüğü, bazı alanlarda ise yüksek rekolte sağlandığı bildirildi.

ÜRETİCİLER GENEL OLARAK MEMNUN

Patates üreticisi Fahrettin Ateş ise sezonun ortasına gelindiğini belirterek fiyatların beklentileri karşıladığını söyledi. 40 gün sürecek hasat döneminin yarısının tamamlandığını ifade eden Ateş, kalan süreçte de üretimin devam edeceğini belirtti.

Turfanda üretim nedeniyle depolama yapılmadığını, ürünün doğrudan piyasaya gönderildiğini aktaran Ateş, genel tabloya bakıldığında üreticinin kazançtan memnun olduğunu dile getirdi.