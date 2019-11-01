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Adana'da sahte diş hekimine polisten operasyon

Diş hekiminin diplomasıyla muayenehane açan ilkokul mezunu sahtekar, hasta kılığındaki polis tarafından yakalandı.

İHA | 01.11.2019 - 10:57..
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Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, bir şahsın eşiyle birlikte sahte diş hekimliği yaptığı, daha önce de aynı suçtan yakalanıp 8 ay cezaevinde yattıktan sonra şartlı tahliye olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

DİŞ HEKİMİNİN DİPLOMASIYLA MUAYENEHANE AÇTILAR

Merkez Seyhan ilçesi Mestanzade Mahallesi’ndeki adresi takip eden polis yaptığı araştırmada, diş hekimi R.S. adına bir muayenehane açıldığını belirledi. Polis araştırmayı derinleştirdiğinde Osman Nuru B. isimli ilkokul mezunu kişinin eşiyle birlikte gerçek diş hekiminin diplomasını kullanarak muayenehane açtığını ve burada vatandaşa diş sağlığı hizmeti verdiğini belirledi.

Sahte diş hekimini hasta kılığındaki polis yakaladı -1

POLİS DOLGU YAPTIRMA BAHANESİYLE SUÇÜSTÜ YAKALADI

Hasta kılığındaki bir polis dolgu yaptırma bahanesiyle muayenehaneye girdi. Burada yapılan tespitin ardından muayenehaneye baskın yapan polis sahte diş hekimini suçüstü yakaladı. Zanlının muayenesinde bulunan ajandalara da el konuldu. Ajandalarda sahte diş hekiminin yaptığı diş işlemlerini ve aldığı ücretleri not ettiği görüldü.

AYNI SUÇTAN 8 AY TUTUKLU KALMIŞ

Emniyette sorgusu devam eden zanlının daha önce de aynı suçtan cezaevine girip, 8 ay tutuklu kaldığı belirtildi. 

Sahte diş hekimini hasta kılığındaki polis yakaladı -2

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