Adana'da serinlemek için çaya giren genç hayatını kaybetti

Adana'da acı ölüm..

Karaisalı ilçesine bağlı Dokuzoluk mevkiinde bulunan Eğlence Çayı’nda meydana gelen olayda, serinlemek amacıyla çaya giren genç, bir süre sonra suda gözden kayboldu.

Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve su altı arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, gencin bulunması için çayda ve çevresinde geniş çaplı arama çalışması başlattı.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Yapılan arama-kurtarma çalışmalarının sonunda gencin cansız bedeni bulundu.

Gencin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.