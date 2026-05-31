Türkiye, Schengen vizesi başvurularında ikinci sırada! En fazla Yunanistan tercih edildi

Avrupa Birliği’nin (AB) 2025 verilerine göre, Schengen vizesi için yapılan başvuru sıralamasında ilk sırada 1 milyon 811 bin 778 başvuruyla Çin lider oldu.

Türkiye, Schengen vizesi için yapılan başvurularda Çin’in ardından ikinci sırada yer aldı.

Üçüncü sırada ise 1 milyon 153 bin 748 başvuruyla Hindistan yer aldı.

TÜRKİYE'DEN TOPLAM SCHENGEN TALEBİ: 1 MİLYON 268 BİN

AB’ye göre, 2025 yılında Türkiye’den yapılan başvuru sayısı 1 milyon 268 bin 376’ya yükseldi.

TÜRKİYE EN FAZLA YUNANİSTAN İÇİN SCHENGEN İSTEDİ

Türk vatandaşlarının Schengen vizesi almak için en fazla başvuru yaptığı ülkenin ise Yunanistan olduğu açıklandı.

Türkiye’den Yunanistan’a Schengen vizesi başvurularında dikkat çekici bir artış yaşandı.

TÜRKİYE'DEN YUNANİSTAN'A VİZE BAŞVURU SAYISI: 310 BİN 920

AB verilerine göre, geçen yıl Türkiye’den Yunanistan’a yapılan vize başvurularının sayısı, bir önceki yıla göre artarak 310 bin 920’ye ulaştı.

Yunanistan, 311 bin Türk vatandaşına Schengen vizesi verirken, 120 bin kişiye de kapıda vize imkânı sağladı.

AB İÇİN 1 MİLYON 72 BİN 54 BAŞVURU OLUMLU SONUÇLANDI

Türkiye’den 2025 yılında yapılan başvuruların 1 milyon 72 bin 54’ü olumlu sonuçlandı. Bunların 736 bin 556’sında çok girişli vize verildi.

AB istatistikleri, 2025 yılında Türkiye’den yapılan başvuruların reddedilme oranının 2024’e göre yüzde 0,1 puan artarak yüzde 14,6’ya yükseldiğini gösteriyor. Schengen Bölgesi genelindeki ret oranı ise yüzde 14,8 olarak kaydedildi.

TÜRKLERİN EN FAZLA BAŞVURU YAPTIĞI AB ÜLKELERİ:

Yunanistan, bu başvuru sayısıyla Almanya (217 bin 627) ve Fransa’nın (143 bin 379) önünde yer aldı.

Yunanistan: 310 bin 920

Almanya: 217 bin 627

Fransa: 143 bin 379

TÜRKLERİN EN AZ BAŞVURU YAPTIĞI AB ÜLKELERİ:

Türk vatandaşlarının en az vize başvurusu yaptığı Schengen ülkeleri ise Letonya (1.828), Estonya (2 bin 995) ve Slovakya (3 bin 3) oldu.Letonya: 1.828

Estonya: 2 bin 995

Slovakya: 3 bin 3

SCHENGEN VİZESİNİN MALİYETİ

Schengen vizesinde yetişkinler için standart başvuru ücreti 90 euro, 6-12 yaş arası çocuklar için 45 euro ve 0-6 yaş arası çocuklar için ise ücretsiz.

Yapılan hesaplamalara göre 2025'te Türk vatandaşları vize almak için Yunanistan’a 30 milyon euronun üzerinde ödeme yaptı. Bu rakamın TL karşılığı 1 milyar 607 milyon 100 bin lirayı geçiyor.

BAYRAMI YUNAN ADALARI'NDAN GEÇİRMEK İSTEYENLER UZUN KUYRUKLAR OLUŞTURDU

Kurban Bayramı tatilini adalarda geçirmek isteyen Türk vatandaşlarının yoğunluk oluşturduğu görüldü.

Bayram tatilini Yunan Adaları’nda geçirmek isteyen vatandaşlar, iskeleye akın etti.

Bölgede kaydedilen görüntülerde uzun bir kuyruğun oluştuğu görüldü.

VİZE UYGULAMASINDAKİ KOLAYLIK

Öte yandan, diplomatik kaynaklara göre yalnızca İstanbul’daki Yunanistan Konsolosluğu’nun günde yaklaşık 1.300 vize verdiği, bunların büyük bölümünün çok girişli vizelerden oluştuğu aktarıldı.

Bu rakama altın vize veya çalışma izniyle Yunanistan’da oturum alan yaklaşık 25 bin Türk vatandaşının dahil olmadığı belirtildi.