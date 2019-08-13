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Adana'da sulama kanalına giren çocuk boğuldu

Serinlemek için sulama kanalına girdikten sonra akıntıya kapılıp kaybolan çocuğun cansız bedenine suya girdiği yerin 5 kilometre uzağında ulaşıldı.

İHA | 13.08.2019 - 07:22..
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Adana’da Yüreğir İlçesinde Ege Bağtur Bulvarı DSİ’ye ait sulama kanalında boğulma vakası meydana geldi.

Dün akşam saatlerinde serinlemek için sulama kanalına giren 15 yaşındaki Turgay Ballı bir süre sonra akıntıya kapılıp kayboldu. Bu sırada amca oğlu Musa Ballı kuzenini kurtarmak için sulama kanalına atladı ancak kurtaramadı.

5 KM UZAKTA BULUNDU

Çevredeki vatandaşlar ise durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sualtı polisleri yaptığı arama çalışmalarına hava kararınca son verdi. Sabah erken saatlerde tekrar başlayan arama çalışmalarında, Turgay Ballı’nın cansız bedeni suya girdiği yerin 5 kilometre uzağında bulundu.

Turgay Ballı’nın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılacak otopsisinin ardından Turgay Ballı Mersin’deki aile mezarlığına defnedileceği öğrenildi.
Öte yandan, Turgay Ballı’nın ailesiyle birlikte Mersin’den Adana’ya amcasını bayram ziyaretine geldiği öğrenildi.

Adana'da sulama kanalına giren çocuk boğuldu

Adana'da sulama kanalına giren çocuk boğuldu

Adana'da sulama kanalına giren çocuk boğuldu

Adana'da sulama kanalına giren çocuk boğuldu

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