Adana’da termometreler 42 dereceyi gösterdi: Vatandaşlar gölgelik alanlara koştu
Termometreler güneşte 42 dereceyi gösterdiği kentte, sıcaktan bunalanlar parkları ve gölgelik alanları kendine mesken tuttu.
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Yaz aylarında görmeye alışkın olduğumuz manzara...
Adana, kent merkezinde termometreler 42 dereceyi, araç termometreleri ise 48 dereceyi gösterdi.
SOKAKLAR BOŞ KALDI
Adanalılar gölge alanlarda serinlemeye çalıştı.
Yüksek sıcaklık nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı.
HAVYANLAR DA ETKİLENİYOR
Bunaltan sıcaklık nedeniyle sokak hayvanları da gölgeliklere gitti, kuşlar su birikintilerine girdi.
Bazı kişiler de banklarda uyudu.
"MECBUREN KLİMA İÇİN İŞLETMELERDE OTURUYORUZ"
Seyhan ilçesindeki Atatürk Parkı’nda gezintiye çıkan Ali Duran, “Havalar çok sıcak, nem de yüksek.
Mecburen klimaların çalıştığı mağaza ve işletmelerde oturmayı tercih ediyoruz. Yazın biz kaçacak yer arıyoruz. Adana'ya gelmek isteyen kışın gelsin.” diye konuştu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)