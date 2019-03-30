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Adana'da tesettürlü kadınlara saldıran kişi serbest

Güvenlik kameralarında saldırı anının olmasına rağmen "Elimi kaldırdım, kazayla olan bir şey" diye kendini savunan kadın serbest bırakıldı.

İHA | 30.03.2019 - 14:57..
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Adana'da tesettürlü kadınlara saldıran kişi serbest

Adana'da iki tesettürlü kadına sözlü ve fiziki saldırıda bulunduğu için polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Zübeyde G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

"KAZAYLA OLAN BİR ŞEY..."

"Benim de ailem kapalı. Onlar önce bana saldırdı" diyen 50 yaşındaki Zübeyde G., "Elimi kaldırdım, kazayla olan bir şey" ifadelerini kullanmıştı.

KARAR ÇIKTI

Savcılıktaki işlemleri tamamlanan Zübeyde G.'nin serbest bırakılmasına karar verildi.

Tesettürlü kadınlara saldıran kadın serbest VİDEO

Adana'da tesettürlü kadınlara saldıran kişi serbest

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