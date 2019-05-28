taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0607
Euro
6.7851
Altın
1283.18
Borsa
87028.4
Gram Altın
250.541

Adana'da yaralıya müdahale eden hemşireye saldırdılar

Çarptığı kız çocuğuna müdahale etmek isteyen hemşire, çocuğun yakınları tarafından sopa ve yumruklarla darbedildi.

İHA | 28.05.2019 - 10:04..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Adana'nın Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi, Devlet Bahçeli Bulvarı'nda meydana gelen olayda, hemşire Özlem Üçer (35) idaresindeki 01 DZR 49 plakalı otomobilin dikiz aynası, yolun karşısına geçmeye çalışan Dilek Çetinkaya adlı kız çocuğuna çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kız çocuğu yere düştü. Kazanın ardından sürücü, yaralı Çetinkaya'ya ilk müdahaleyi yaptı.

BEYZBOL SOPASIYLA SALDIRDILAR

Bu sırada Çetinkaya'nın yakınları, beyzbol sopasıyla hemşire Üçer'e saldırdı. Yaralıya ilk yardım yaparken sopa ve yumruklu saldırıya uğrayan hemşirenin, aldığı darbelerle gözü morardı.

Adana'da yaralıya müdahale eden hemşireye saldırdılar ViDEO

ŞİKAYETÇİ OLDU

Çıkan kavgayı yoldan geçen vatandaşlar ayırırken, yaralı Çetinkaya olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kavgayla ilgili Çetinkaya'nın 3 yakınını ise gözaltına aldı.
Darp sonucu yaralanan ve özel bir hastanede tedavi olarak rapor alan Özlem Üçer, saldırganlardan şikayetçi oldu.

Adana'da yaralıya müdahale eden hemşireye saldırdılar

"İNSANLIK GERÇEKTEN ÖLMÜŞ"

Üçer, yaşadığı o onları şöyle anlattı; "Gece saat 11 sıralarında hasta ziyaretinden geliyordum. Devlet Bahçeli Bulvarı'nda, 20 ya da 30 kilometre hızla gidiyordum. Bir dolmuş duruyordu tam o sırada oradan bir çocuk benim arabama fırladı ve sağ dikiz aynama vurdu. Aynaya vurunca ben durdum yanımda eşim ve çocuklarım vardı hastaya müdahaleye indik. İlk önce tıbbi müdahalelerde bulundum hemşire olduğum için nabzını ölçtüm kanaması ya da kırık var mı diye kontrol ettim. O anda hasta durmadan 'kimseye söylemeyin, babam bana kızar, ambulans istemiyorum, müdahale etmeyin' gibi ifadelerde bulundu. Ben de madem bir sıkıntı var ambulans çağırmamız gerekiyor dedim ama kendisi istemedi. Biz ambulans çağırdık orada da 2 bey vardı biz müdahalede bulunup ambulans çağırdığımız için darp edildik. Elinde sopayla arkamızdan hem ben hem eşim darbedildik. Biz vurup kaçmadık aksine müdahale etmeye çalıştık hemşire olduğumuzun bilgisini verdik. Bu bilgileri verdiğimiz halde darbedildik. Benim çocuğum şu anda inanılmaz travma geçiriyor. Bu olaylar benim çocuğumun gözleri önünde oldu. 10 aylık oğlum var ben çocuğumu emziremedim gece saat 3’e kadar karakoldaydık insanlık gerçekten ölmüş."Adana'da yaralıya müdahale eden hemşireye saldırdılar

Adana'da yaralıya müdahale eden hemşireye saldırdılar

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İmamoğlu ile Yıldırım arasında çekişmeli süreç

İmamoğlu ile Yıldırım arasında çekişmeli süreç

422
CHP erken terhise karşı çıktı

CHP erken terhise karşı çıktı

183
Google'dan Huawei'ye bir hamle daha

Google'dan Huawei'ye bir hamle daha

79
Brezilya'da uçak kazası: Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti

Brezilya'da uçak kazası: Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti

16
Kuzey Irak'a kara ve hava harekatı başladı

Kuzey Irak'a kara ve hava harekatı başladı

141
ABD silah ambargosunu kaldırmayı planlıyor

ABD silah ambargosunu kaldırmayı planlıyor

90
İdlib'de büyük bir kriz ortaya çıkabilir

İdlib'de büyük bir kriz ortaya çıkabilir

78
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir