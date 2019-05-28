Adana'nın Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi, Devlet Bahçeli Bulvarı'nda meydana gelen olayda, hemşire Özlem Üçer (35) idaresindeki 01 DZR 49 plakalı otomobilin dikiz aynası, yolun karşısına geçmeye çalışan Dilek Çetinkaya adlı kız çocuğuna çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kız çocuğu yere düştü. Kazanın ardından sürücü, yaralı Çetinkaya'ya ilk müdahaleyi yaptı.

BEYZBOL SOPASIYLA SALDIRDILAR

Bu sırada Çetinkaya'nın yakınları, beyzbol sopasıyla hemşire Üçer'e saldırdı. Yaralıya ilk yardım yaparken sopa ve yumruklu saldırıya uğrayan hemşirenin, aldığı darbelerle gözü morardı.

Adana'da yaralıya müdahale eden hemşireye saldırdılar ViDEO



ŞİKAYETÇİ OLDU

Çıkan kavgayı yoldan geçen vatandaşlar ayırırken, yaralı Çetinkaya olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kavgayla ilgili Çetinkaya'nın 3 yakınını ise gözaltına aldı.

Darp sonucu yaralanan ve özel bir hastanede tedavi olarak rapor alan Özlem Üçer, saldırganlardan şikayetçi oldu.

"İNSANLIK GERÇEKTEN ÖLMÜŞ"

Üçer, yaşadığı o onları şöyle anlattı; "Gece saat 11 sıralarında hasta ziyaretinden geliyordum. Devlet Bahçeli Bulvarı'nda, 20 ya da 30 kilometre hızla gidiyordum. Bir dolmuş duruyordu tam o sırada oradan bir çocuk benim arabama fırladı ve sağ dikiz aynama vurdu. Aynaya vurunca ben durdum yanımda eşim ve çocuklarım vardı hastaya müdahaleye indik. İlk önce tıbbi müdahalelerde bulundum hemşire olduğum için nabzını ölçtüm kanaması ya da kırık var mı diye kontrol ettim. O anda hasta durmadan 'kimseye söylemeyin, babam bana kızar, ambulans istemiyorum, müdahale etmeyin' gibi ifadelerde bulundu. Ben de madem bir sıkıntı var ambulans çağırmamız gerekiyor dedim ama kendisi istemedi. Biz ambulans çağırdık orada da 2 bey vardı biz müdahalede bulunup ambulans çağırdığımız için darp edildik. Elinde sopayla arkamızdan hem ben hem eşim darbedildik. Biz vurup kaçmadık aksine müdahale etmeye çalıştık hemşire olduğumuzun bilgisini verdik. Bu bilgileri verdiğimiz halde darbedildik. Benim çocuğum şu anda inanılmaz travma geçiriyor. Bu olaylar benim çocuğumun gözleri önünde oldu. 10 aylık oğlum var ben çocuğumu emziremedim gece saat 3’e kadar karakoldaydık insanlık gerçekten ölmüş."