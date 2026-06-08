Adana'da yaşlı kadın çöp kamyonunun altında kaldı
Adana'da yolun karşısına geçmek isterken belediyenin çöp kamyonunun altında kalan 71 yaşındaki Figen Tuğlu, hayatını kaybetti.
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Adana'da acı ölüm...
Saat 15.00 sıralarında Çukurova ilçesi Toros Mahallesi’nde meydana gelen olayda, belediyeye ait 01 BFH 189 plakalı çöp kamyonu, yolun karşısına geçmek isteyen Figen Tuğlu’ya çarptı.
Kamyonun altında kalıp, birkaç metre sürüklenen Tuğlu, ağır yaralandı. Çevredekilerin uyarısıyla kamyon şoförü, aracı durdurdu.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, Tuğlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi.
ŞOFÖR GÖZALTINDA
Yapılan incelemenin ardından Tuğlu’nun cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü. Kamyon şoförü ise gözaltına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)