Adana'da yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü 23 yaralı

Şanlıurfa'dan Mersin'e giden M.A. yönetimindeki 63 BB 553 plakalı Astor Turizm firmasına ait yolcu otobüsü, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Dr. Sadık Ahmet Bulvarı çıkışında yoldan çıkarak şarampole devrildi.
2 ÖLÜ, 23 YARALI
Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ile Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı Can-Kur ekipleri sevk edildi.
Ekipler, araçta sıkışan yolcuları kurtardı.
Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı. Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.