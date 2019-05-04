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Adana'da yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü 23 yaralı

Adana'da yolcu otobüsü devrildiği kazada, 2 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi de yaralandı.

DHA | 04.05.2019 - 05:34..
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Şanlıurfa'dan Mersin'e giden M.A. yönetimindeki 63 BB 553 plakalı Astor Turizm firmasına ait yolcu otobüsü, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Dr. Sadık Ahmet Bulvarı çıkışında yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Adana'da yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü 23 yaralı

2 ÖLÜ, 23 YARALI

Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ile Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı Can-Kur ekipleri sevk edildi.

Ekipler, araçta sıkışan yolcuları kurtardı.

Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı. Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Adana'da yolcu otobüsü devrildi VİDEO

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