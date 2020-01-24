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Adana’daki orman yangını kontrol altına alındı

Adanada ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri rüzgarın yönüne göre soğutma çalışmalarına devam ediyor.

İHA | 24.01.2020 - 05:02..
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Adana'nın Karaisalı ilçesi Çorlu Mahallesi civarında bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

5 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Bölgeye, Orman İşletme Müdürlüğü bağlı 20 araszöz, 4 dozer ve Adana Büyükşehir Belediye bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın şiddetiyle büyüyen yangını itfaiye ekipleri yaklaşık 5 saatlik çalışma sonrasında kontrol altına alabildi.

Adana’daki orman yangını kontrol altına alındı

"KÖYÜMÜZÜN CİĞERİ YANDI

İtfaiye ekipleri yangının tekrardan büyümemesi için rüzgarın estiği yöne doğru soğutma çalışmalarına devam ediyor. Çorlu Mahallesi Muhtarı Ali Karabacak,” Rüzgarın çok esmesinden dolayı kurtaramadık. Köyümüzün ciğeri yandı.” Dedi. Öte yandan, orman işletmeye bağlı itfaiye ekipleri gündüz yapılacak hasar tespit çalışmasının ardından ne kadarlık alan yandığını belirleyeceği öğrenildi.

Adana’daki orman yangını kontrol altına alındı

Adana’daki orman yangını kontrol altına alındı

Adana’daki orman yangını kontrol altına alındı

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