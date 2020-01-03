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Adıyaman'da 15 yaşındaki sürücü polisten kaçmaya çalıştı

Adıyaman'da dur ikazına uymayan 15 yaşındaki sürücü kovalama sonucunda polis ekipleri tarafından yakalandı.

İHA | 03.01.2020 - 02:05..
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Adıyaman'ın Bahçelievler Mahallesi Dursun Çavuş Kavşağı'nda 15 yaşındaki H.H. idaresindeki 01 DVM 38 plakalı otomobilden şüphelenen polis ekipleri otomobili durdurmak istedi.

ARA SOKAKLARDA KAÇMAYA ÇALIŞTI

Polisin dur ikazlarına uymayarak ara sokaklara kaçan otomobil sürücüsü ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Durum üzerine bölgeye çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Otomobili tehlikeli bir şekilde kullanan ve polis ekiplerinden kaçmaya çalışan otomobil, ara sokaklardan dakikalarca kaçmaya devam etti.

Adıyaman'da 15 yaşındaki sürücü polisten kaçmaya çalıştı

20 DAKİKALIK KOVALAMACA SONUNDA YAKALANDI

Yaklaşık 20 dakika boyunca kaçan otomobil, Atatürk Bulvarı Dursun Çavuş Kavşağı yakınlarında yakalandı. Durdurulan otomobilin yabancı uyruklu sürücüsü H.H’nin 15 yaşında olduğu ve ehliyetsiz olduğu anlaşıldı. Bir yakınına ait arabayı habersiz şekilde aldığı öğrenilen H.H., ekip otosuna bindirilen H.H., polis merkezine götürüldü. Öte yandan H.H’nin kullandığı araç ise otoparka çekildi.

Adıyaman'da 15 yaşındaki sürücü polisten kaçmaya çalıştı

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