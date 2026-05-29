Adıyaman'da feci kazada biri bebek 3 kişi öldü

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Belören kasabası yol ayrımında Veysel C. (45) idaresindeki otomobil, Serkan S. (27) yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışanlar itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

BİRİ BEBEK 3 ÖLÜ

Kazada yaralanan sürücüler ile Aysel C. (39), Muhammed Burak C. (14), Emir Mirza C. (12), Eymen Mirza C. (8), Deniz Yaren C. (1) ve Buse K. (24), ambulanslarla Adıyaman ve Kahramanmaraş'taki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Aysel C. ile çocukları Muhammed Burak C. ve Deniz Yaren C. kurtarılamadı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.