Adıyaman'da feci kazada biri bebek 3 kişi öldü
Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu biri bebek 3 kişi yaşamını yitirdi, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Belören kasabası yol ayrımında Veysel C. (45) idaresindeki otomobil, Serkan S. (27) yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışanlar itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Kazada yaralanan sürücüler ile Aysel C. (39), Muhammed Burak C. (14), Emir Mirza C. (12), Eymen Mirza C. (8), Deniz Yaren C. (1) ve Buse K. (24), ambulanslarla Adıyaman ve Kahramanmaraş'taki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan Aysel C. ile çocukları Muhammed Burak C. ve Deniz Yaren C. kurtarılamadı.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)