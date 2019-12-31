Adıyaman'da içme suları, karayolunda metrelerce yükseldi

Adıyaman-Malatya karayolunun altından geçen içme suyu hattında henüz bilinemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.
ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
Patlayan borudan çıkan içme suları metrelerce havaya yükselirken, yol adeta savaş alanına döndü.
Tazyikli suların parçaladığı asfalttan kopan taş parçaları karayoluna dağılmasıyla, yolu kullanan sürücüler ise zor anlar yaşadı.
GÖREVLİLER MÜDAHALE ETTİ
Saatlerce akan içme suyu, görevlilerin olay yerine gelmesiyle kapatıldı. Suyun kapatılması sonrasında sürücüler yolu kontrollü bir şekilde kullanmaya devam etti.
Görevliler tarafından demir borunun tamir edilmesi sonrasında akıntıya kapılan yolun eski haline getirileceği öğrenildi.