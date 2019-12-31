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Adıyaman'da içme suları, karayolunda metrelerce yükseldi

İçme suyu hattında meydana gelen patlama sonrasında, sürücüler zor anlar yaşadı.

İHA | 31.12.2019 - 13:04..
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Adıyaman-Malatya karayolunun altından geçen içme suyu hattında henüz bilinemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Patlayan borudan çıkan içme suları metrelerce havaya yükselirken, yol adeta savaş alanına döndü.

Tazyikli suların parçaladığı asfalttan kopan taş parçaları karayoluna dağılmasıyla, yolu kullanan sürücüler ise zor anlar yaşadı.

Adıyaman'da içme suları, karayolunda metrelerce yükseldi


GÖREVLİLER MÜDAHALE ETTİ

Saatlerce akan içme suyu, görevlilerin olay yerine gelmesiyle kapatıldı. Suyun kapatılması sonrasında sürücüler yolu kontrollü bir şekilde kullanmaya devam etti.

Görevliler tarafından demir borunun tamir edilmesi sonrasında akıntıya kapılan yolun eski haline getirileceği öğrenildi.

Adıyaman'da içme suları, karayolunda metrelerce yükseldi

Adıyaman'da içme suları, karayolunda metrelerce yükseldi

Adıyaman'da içme suları, karayolunda metrelerce yükseldi


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