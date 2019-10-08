taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8405
Euro
6.4105
Altın
1490.89
Borsa
102993.2
Gram Altın
280.269
Bitcoin
48031.29

Adıyaman'da kayıp genç, 4 gündür aranıyor

‘Okula gidiyorum’ diyerek evden çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 15 yaşındaki gencin ailesi, çocuklarından gelecek iyi haberi bekliyor.

İHA | 08.10.2019 - 03:11..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Bahçelievler Mahallesi’ndeki evlerinden 4 gün önce sabah okula gitmek için çıkan lise 1. sınıf öğrencisi Mahmut Gazi Akıncı’dan (15) bir daha haber alamayan ailesi, emniyete kayıp başvurusunda bulunmuştu.

EMNİYET'TEN ÇOCUKLA İLGİLİ BİLGİ GELDİ

4 gündür çocuklarından haber alamayan aile, yakınlarıyla beraber Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne gelerek, çocukları ile ilgili bilgi aldı. Aile, emniyetin önünde çocuklarından gelecek iyi haberi bekliyor.

Adıyaman'da kayıp genç, 4 gündür aranıyor

"OKULA GİDİYORUM" DEMİŞTİ

Baba Latif ve anne Zeliha Akıncı, “Cuma günü okula gidiyorum diye çıktı ve bir daha da geri dönmedi. O günden bu yana kendisinden haber alamadık. Endişeli bir şekilde bekliyoruz. Bu akşam emniyete gelerek iyi bir haber almak istedik ama ne yazık ki daha bir gelişme yokmuş. Polisler de her yerde arıyor, bizler de her yerde arıyoruz ama daha bulamadık. Ölü mü sağ mı bilmiyoruz, elimiz kolumuz bağlı bir şekilde bekliyoruz” diye konuştular.

Adıyaman'da kayıp genç, 4 gündür aranıyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Nikki Haley'den Türkiye karşıtı paylaşımlar

Nikki Haley'den Türkiye karşıtı paylaşımlar

159
Milli Savunma Bakanlığı: Mücadeleye hazırız

Milli Savunma Bakanlığı: Mücadeleye hazırız

69
Thomas Cook müşterisi 40 bin kişi ücret iadesi istedi

Thomas Cook müşterisi 40 bin kişi ücret iadesi istedi

5
CNN Türk canlı yayınında birbirlerine bela okudular

CNN Türk canlı yayınında birbirlerine bela okudular

7
Kadınların 'çok konuşması' sağlıklarına faydalı

Kadınların 'çok konuşması' sağlıklarına faydalı

20
Batan bottaki 11 göçmen kurtarıldı

Batan bottaki 11 göçmen kurtarıldı

3
Dışişleri: Teröre karşı önlem, en doğal hakkımız

Dışişleri: Teröre karşı önlem, en doğal hakkımız

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir