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Adıyaman'da otomobil fiyatına güvercinler sergilendi

Şebap Güvercin Federasyonunca düzenlenen etkinlikte güvercin tutkunları bir araya geldi.

AA | 25.08.2019 - 06:48..
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Kent merkezinde bulunan oteldeki etkinliğe 26 ilden katılan güvercin tutkunları, yetiştirdikleri 200 kuşu görücüye çıkardı.

Adıyaman'da otomobil fiyatına güvercinler sergilendi

OTOMOBİL FİYATİNA CİNS KUŞLAR

Çeşitli illerden kanatlı hayvanseverlerce yetiştirilen cins kuşlar, özellikleri ve renkleriyle ilgi uyandırırken değerleriyle de şaşırtıyor.

Adıyaman'da otomobil fiyatına güvercinler sergilendi

Renkleri, fizik yapıları ve paçaları gibi birçok özelliğine göre değerlendirilen kuşlar, yüksek fiyatlardan alıcı buluyor.

Adıyaman'da otomobil fiyatına güvercinler sergilendi

SUUDİ ARABİSTAN'DAN GELENLER VAR

Suudi Arabistan'dan kuşları görmeye geldiğini belirten Medeni Şerif, şebap güvercinlerini çok sevdiğini söyledi.

Adıyaman'da otomobil fiyatına güvercinler sergilendi

Şebap Güvercin Federasyonu Başkanı Mustafa Kale de güvercin tutkunlarını buluşturdukları için mutlu olduklarını söyledi.

Adıyaman'da otomobil fiyatına güvercinler sergilendi

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