Adıyaman'da otomobilin traktöre çarptığı kazada 1 kişi öldü
Adıyaman'da otomobilin traktör römorkuna arkadan çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
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Adıyaman'ın Samsat ilçesi Dut köyü yakınlarında A.A. yönetimindeki otomobil, N.K. idaresindeki traktörün römorkuna arkadan çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Kazada otomobil sürücüsü A.A. yaralanırken araçta yolcu olarak bulunan Haci Mamay ise olay yerinde yaşamını yitirdi.
Durumu ağır olan A.A., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)