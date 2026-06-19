Zonguldak'ta kırmızı ışıkta geçen motosiklete otomobile çarptı

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Zonguldak'ta Ereğli ilçesinde saat 19.00 sıralarında Müftü Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı'nda Devrek Yol Ayrımı Caddesi istikametine giden ve kırmızı ışıkta geçen M.A.D. idaresindeki 67 AFN 745 plakalı motosiklet, kavşağa giren Ç.K. yönetimindeki 67 PG 418 plakalı otomobile çarptı.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı, başka bir aracın yol kamerasına yansıdı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü M.A.D ve beraberindeki C.N.D., ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.