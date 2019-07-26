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Adıyaman'da silahlı şaka ölümle sonlandı

Arkadaşıyla şakalaşan şahısın elindeki silah ateş alınca, arkadaşının başına isabet etti.

İHA | 26.07.2019 - 16:35..
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Adıyaman’da, ölümle biten silahlı şakalaşma anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

ARKADAŞIYLA ŞAKALAŞIYORDU

Elindeki silah ile arkadaşlarıyla şakalaşan B.Y.’nin elindeki silah ateş aldı.

Tüfekten çıkan mermi B.Y.’nin arkadaşı 19 yaşındaki Murat Köklüoğlu’nun başına isabet etti.

Adıyaman'da silahlı şaka ölümle sonlandı

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kanlar içerisinde yere yığılan ve daha sonra 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Murat Köroğlu kaldırıldığı hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaşanan feci kaza ise bir iş yerinin kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Adıyaman'da silahlı şaka ölümle sonlandı

GÖZALTINA ALINAN ŞAHISIN İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Olaydan sonra gözaltına alınan B.Y.’nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Adıyaman'da silahlı şaka ölümle sonlandı

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