Adıyaman'da trafik kazası: 3 yaralı
Besni ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada üç kişi yaralandı. Yaralılar, Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
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Adıyaman'da korkutan kaza...
Besni ilçesinde sabah saatlerinde Besni-Gaziantep kara yolunun 3'üncü kilometresindeki Deprem Konutları mevkiinde, Hacı Ali Özgül'ün kullandığı otomobil ile Vakkas Taş idaresindeki otomobil çarpıştı.
SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
Kazada sürücüler ile araçta bulunan Saniye Özgül yaralandı.
Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI
Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı.
Yaralılar, daha sonra Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)