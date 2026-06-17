Adıyaman'da yangına müdahale eden itfaiye eri bataklığa düştü
Adıyaman Kahta'da çöp toplama alanındaki yangına müdahale eden itfaiye eri, yoğun duman nedeniyle fark edemediği bataklık alana saplandı.
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Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Girne Mahallesi'nde, Aşiyan Kent bölgesindeki çöp toplama alanında yangın çıktı.
Yangına müdahale için bölgede görev yapan 29 yaşındaki itfaiye eri Akif M., yoğun duman nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu bataklık alanı fark edemeyerek zemine saplandı.
BATAKLIKTAN ÇIKARTILDI
Durumu fark eden mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine ekipler seferber oldu.
Yapılan çalışma sonucu bataklıktan çıkarılan itfaiye eri, olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi.
İlk müdahalesi yapılan Akif M'nin sağlık durumunun iyi olduğu, enfeksiyon riskine karşı tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Olayın ardından bölge güvenlik amacıyla abluka altına alınırken, yaşanan olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)