Adli tatil tarihleri 2026: Adli tatilde açık olan mahkemeler

Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca her yıl belirli bir dönemde uygulanan adli tatil, 2026 yılında da yargı dünyasının gündeminde.

Adli tatil, 20 Temmuz 2026 Pazartesi günü başlayacak.

Bu süreçte yargı faaliyetlerine belirli ölçüde ara verilecek olsa da, vatandaşların mağdur olmaması adına "ivedi" olarak nitelendirilen bazı dava türleri görülmeye devam edecek.

2026 adli tatili ne zaman sona eriyor?

Yaklaşık 43 gün sürecek olan adli tatil dönemi, 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü mesai saatinin bitimiyle resmen sona erecek. Adli tatilin ardından yargıda yeni çalışma dönemi ise 1 Eylül 2026 Salı günü itibarıyla başlayacak.

Adli tatilde hangi davalar görülmeye devam edecek?

Adli tatil süresince tüm işlemler durmuyor. Kanunda "ivedi" olduğu belirtilen veya mahkemece acil olduğuna karar verilen dosyalar işleme alınmaya devam edecek.

İşte görülmeye devam edecek olan davalar:

Nafaka davaları, soybağı, velayet ve vesayetle ilgili işler.

Hizmet akdi veya iş sözleşmesi nedeniyle işçilerin açtığı davalar.

İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz, iflas, konkordato ve kıymetli evrakın kaybından doğan iptal davaları.

Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi, keşifler, tahkim hükümleri ve çekişmesiz yargı işleri.