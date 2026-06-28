AFAD ve TSK Venezuela’da arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor

Venezuela’da çarşamba günü yaşanan ve büyük yıkıma neden olan depremlerde can kaybı yükselmeye devam ediyor.

AFAD, Venezuela'nın Yaracuy bölgesinde 25 Haziran'da meydana gelen depremin ardından Milli Savunma Bakanlığı'na ait 2 adet uçakla Türkiye'den yola çıkan 75 personel, 5 arama kurtarma aracı ve 6 arama kurtarma köpeğinin Venezuela Karakas'taki Simon Bolivar Uluslararası Havaalanı'na (CCS) ulaştığını açıklamıştı.

Bir açıklama da Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.

TÜRK EKİPLER ARAMA VE KURTARMA ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

Milli Savunma Bakanlığı, deprem felaketinin etkilediği Venezuela’da yürütülen arama kurtarma faaliyetlerine ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlığın paylaşımında, mesafelerin yardım için engel olmadığı vurgulanarak, AFAD personeli ile Türk Silahlı Kuvvetleri Doğal Afet Arama Kurtarma (DAK) Timinin bölgede çalışmalarını kesintisiz sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Türk ekiplerinin depremzedelere ulaşmak ve enkaz altında kalanlara destek sağlamak amacıyla sahada yoğun şekilde görev yaptığı ifade edildi.