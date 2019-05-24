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Afgan uyruklu kişiden sağlık görevlilerine saldırı

Düzce'de daha önce elindeki bıçakla çevresindeki kişilere saldıran Afgan uyruklu kişi, bu kez de arkadaşlarına ve sağlık ekiplerine saldırdı.

DHA | 24.05.2019 - 06:47..
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Eve gelen polisi, intihar etmekle tehdit eden ve etkisiz hale getirilmeye çalışıldığı sırada bir polisin silahını belinden aldı. Şüpheli, güçlükle etkisiz hale getirildi.

BIÇAKLI SALDIRI

Olay, gece saatlerinde Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. İnşaatlarda çalışan Afgan uyruklu kişi, önceki gün parasını alamadığı gerekçesiyle bunalıma girerek, Eski Bolu Caddesi’nde elindeki bıçağı çevresindekilere doğru salladı.

Polis, etkisiz hale getirdiği Afgan uyruklu kişiyi gözaltına aldı.

SERBEST BIRAKILDI

Serbest kalan Afgan uyruklu kişi, bu kez de sahur vakti arkadaşlarının evine giderek 2 kişiye saldırdı. Bu sırada evden bağırmalar geldiğini duyan bekçiler olay yerine takviye kuvvet istedi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, eve girince adının Cuma olduğu öğrenilen şüpheli, pencereye çıkarak intihar edeceğini söyledi. Polis, bir anlık dalgınlığından faydalandığı şüpheliyi evin içerisine çekti.

Kelepçelenerek gözaltına alınan şüpheli, binadan çıkarılırken polislerden birinin belindeki silahı aldı. Silahının alındığını gören polis etraftakilere uyararak şahsın silahı tuttuğu yönden çekilmelerini istedi.

POLİS SİLAHINI ALDI

Polis, silahı şüphelinin elinden güçlükle aldı. Ambulansa bindirilen şüpheli bu kez de sağlık ekibine saldırdı. Polisler ambulansa binerek şahsı etkisiz hale getirdi. Kontrol altına alınan şüpheli Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Arkadaşının saldırısı sonucu elinden hafif şekilde yaralanan Afgan uyruklu bir kişi de Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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