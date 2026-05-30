Afganistan'da mültecileri taşıyan kamyon devrildi: 22 ölü

Afganistan'da yaşanan trafik faciası, ülkede güvenli ulaşım konusundaki sorunları bir kez daha gündeme taşıdı. Pakistan'dan ülkelerine dönmekte olan Afgan mültecileri taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu onlarca kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı. Kazanın ardından bölgede geniş çaplı kurtarma ve sağlık çalışmaları başlatıldı.

KABİL-CELALABAD KARAYOLUNDA KORKUNÇ KAZA

Kaza, Afganistan'ın doğusundaki Laghman vilayetinden geçen Kabil-Celalabad karayolunda meydana geldi. Pakistan'dan dönen Afgan mültecileri taşıyan kamyon, henüz belirlenemeyen bir noktada kontrolden çıkarak devrildi.

Kazanın şiddeti nedeniyle araçta bulunan yolcular yola savrulurken, olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.

CAN KAYBI 22'YE YÜKSELDİ

Laghman Halk Sağlığı Müdürü Aminullah Şerif tarafından yapılan açıklamada, kazada aralarında çocukların da bulunduğu 22 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yetkililer, yaralanan 36 kişinin çevredeki hastanelere kaldırıldığını, bazı yaralıların durumunun ağır olması nedeniyle can kaybının artabileceğinden endişe edildiğini belirtti.

İLK İNCELEME: SÜRÜCÜNÜN UYUYAKALDIĞI İDDİA EDİLDİ

Yetkililerin olay yerindeki ilk değerlendirmelerine göre kazanın, kamyon sürücüsünün direksiyon başında uyuyakalması sonucu meydana geldiği ifade edildi.

Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla ilgili kurumlar tarafından soruşturma başlatılırken, teknik incelemelerin sürdüğü kaydedildi.

MÜLTECİLERİN DÖNÜŞ YOLCULUĞU ACIYA DÖNÜŞTÜ

Pakistan'dan ülkelerine dönmeye çalışan Afgan mültecileri taşıyan aracın karıştığı kaza, aileleri yasa boğdu. Hayatını kaybedenlerin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü belirtilirken, yerel yetkililer yaralıların tedavisi ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına destek sağlanması için çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

Afganistan'da özellikle uzun yol güzergâhlarında meydana gelen trafik kazaları, yetersiz altyapı, araçların teknik durumu ve sürücü kaynaklı ihmaller nedeniyle sık sık can kayıplarına yol açmaya devam ediyor.